«Доступные лекарства» в Украине расширили: какие инновационные препараты добавили

В Украине вступил в силу обновленный перечень лекарственных средств в рамках государственной программы реимбурсации «Доступные лекарства». В него включили оригинальные инновационные препараты.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

В программу включили лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности для профилактики инсультов и тромбозов, а также для лечения сахарного диабета 2 типа и хронических заболеваний легких. Речь идет, в частности, о препаратах на основе ривароксабана, дабигатрана этексилата, апиксабана, дапаглифлозина и эмпаглифлозина.

Также перечень дополнили 19 торговыми названиями лекарственных средств на основе аторвастатина в различных дозировках.

Для новых препаратов применяют обновленный механизм возмещения. Государство компенсирует фиксированную сумму за упаковку конкретного лекарственного средства. Сколько именно доплатит пациент, зависит от стоимости препарата в аптеке — разницу между ценой и суммой компенсации он платит самостоятельно.

Эликвис (апиксабан) 5 мг №60 — государство возмещает 578,09 грн

Прадакса (дабигатрана этексилат) 150 мг №60 — 718,29 грн

Форксига (дапаглифлозин) 10 мг №30 — 834,61 грн

Джардинс (эмпаглифлозин) 10 мг №30 — 848,53 грн

Ксарелто (ривароксабан) 15 мг №14 — 252,16 грн

Ксарелто (ривароксабан) 15 мг №42 — 755,34 грн

Ксарелто (ривароксабан) 20 мг №28 — 509,61 грн

Ксарелто (ривароксабан) 20 мг №100 — 1630,94 грн

В Минздраве объясняют, что стоимость препаратов может отличаться в разных аптеках, соответственно меняется и сумма доплаты для пациента. Например, если цена препарата превышает сумму возмещения, разницу необходимо оплатить самостоятельно. Если же препарат дешевле, доплата будет меньше.

В то же время для действующего вещества ривароксабан в обновленный перечень включили генерический препарат — «Феникс». Его стоимость в рамках программы реимбурсации полностью компенсируется государством.

«Отдельно по препаратам Форксига — МНН дапаглифлозин — и Джардинс — МНН эмпаглифлозин: эти лекарственные средства применяют для лечения сахарного диабета 2 типа. В клинической практике их также могут назначать пациентам с сердечно-сосудистыми или почечными осложнениями. В то же время в рамках программы „Доступные лекарства“ эти препараты возмещаются именно для пациентов с диагнозом сахарный диабет 2 типа», — добавили в Минздраве.

