Доступные в Украине вакцины от COVID-19 прошли все этапы клинических исследований: подробности

Доступные в Украине вакцины от COVID-19 прошли все этапы клинических исследований: подробности

Клинические исследования вакцин обычно проводят в три фазы.

В Украине завершились клинические испытания всех доступных в Украине вакцин против COVID-19 — CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Напомним, что клинические исследования вакцин обычно проводят в три фазы:

Фаза I – введение вакцины небольшому числу добровольцев, чтобы оценить ее безопасность.

Фаза II – введение вакцины сотням добровольцев для дальнейшей оценки ее безопасности и способности генерировать иммунную реакцию.

Фаза III — введение вакцины тысячам добровольцев, сравниваемых с такой же группой людей, которые не получили вакцину, чтобы определить эффективность препарата и изучить безопасность для большей группы людей.

Раньше этот процесс был последовательным, потому и нуждался много лет. Сейчас, с учетом острой потребности в вакцинах против COVID-19, методы разработки вакцин изменяются: некоторые этапы научных исследований и разработки осуществляют параллельно, но придерживаются строгих клинических стандартов и требований безопасности. Исследования при этом не становятся менее тщательными.

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Антиковидные вакцины удалось разработать менее чем через год благодаря работе многочисленных ученых со всего мира, невероятной денежной поддержке и большому количеству добровольцев, которые согласились принять участие в клинических исследованиях.

Ознакомиться с выводами и протоколами клинических испытаний каждой из четырех вакцин можно на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, что ранее в Украине изменили длительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с COVID-19.

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