"Доуправлялись": в Светловодске дети сидят дома, потому что в школах нечем кормить

"Доуправлялись": в Светловодске дети сидят дома, потому что в школах нечем кормить

В городском управлении образования своевременно не провели тендеры на закупку продовольствия.

Учащиеся 10 школ города Светловодск в Кировоградской области второй день учатся дистанционно. Местные власти объяснили, почему.

Заместитель председателя Кировоградской облгосадминистрации Сергей Полищук сообщил "Суспільне", что в городском управлении образования своевременно не провели тендеры на закупку продовольствия.

"Детей нечем кормить. У меня есть достоверные сведения о температуре воздуха в школах", — сказал он.

Что говорят в департаменте образования области?

Руководитель департамента Эльза Лещенко заявила, что Светловодческая община – единственная в области, которая не объявила тендеры для поставщиков питания в школы.

"Все территориальные общины, своевременно, по всей области это сделали для того, чтобы 10 января, во второй семестр пришли дети и питались. В городе Светловодск — 10 школ. Павловское НПО, которое входит в Светловодскую общину — они работают, поселок Власовка — школа тоже работает. Работают все садики. Поэтому то, что школы не работают, потому что нет отопления – это не совсем правда", - сказала она.

Эльза Лещенко считает, что на управленцев общины, в первую очередь, могут повлиять ее жители: "Если должностное лицо не работает на общину, они должны с него спрашивать. Ситуация непонятна – сегодня один начальник управления образования, завтра - другой, но результат управления не должен отображаться на учащихся, поварах и учителях".

В Facebook-сообществе "Светловодские новости" горожане ситуацию с обучением школьников дистанционно комментируют так:

Но ведь не только из-за отопления дети учатся дома, а еще из-за невозможности питаться. У нас в классе 18 градусов. Мы не против ходить в школу и давать детям с собой еду, но ведь не выводят детей на обучение

Не только в школах, а в квартирах такая температура, включаем обогреватель

Одни кричат нет питания, другие – тепла. Или нет в школах ни тепла, ни отопления? Доуправлялись!

Дистанционное обучение: когда дети вернутся за парты

Напомним, на этой неделе практически по всей стране заработала новая система школьного питания. Многие удовлетворены изменениями. В некоторых же школах дети есть просто отказываются.

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