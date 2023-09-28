Довел украинцев до слез: воин ВСУ сыграл на бандуре "Элегию" посреди Донецкого террикона (видео)

Пользователей сети умиляло видео, на котором военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Романчук играет на бандуре "Элегию". Военный сидит посреди Донецкого террикона и мастерски исполняет щемящую композицию.

Видео опубликовал Культурный Десант на своей странице в Instagram. На нем украинский воин в пикселе посреди живописной местности играет волшебную мелодию.

Сначала бандура звучит спокойно, на инструменте развеваются сине-желтые ленты. Картина природы завораживает, дарит ощущение идиллии, впрочем со временем все меняется. Позади военного возникает красно-черный дым, а с ним и поле боя. А воин тоже сидит, перебирая пальцами струны, и играет свою мелодию.

Пользователей сети растрогало видео, на котором военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Романчук играет на бандуре "Элегию". Военный сидит посреди Донецкого террикона и мастерски исполняет щемящую композицию. pic.twitter.com/dVZMhpZoA3 — Сергей Погребецкий (@pogrebeckij) September 28, 2023

Музыка Дмитрия затронула сердца украинцев. Свои эмоции они выразили в комментариях: "Как Бог играете, а руки – как ветер"; “Бандура… сердце замирает, сильно, прекрасно, родная душа народа поет и плачет в исполнении Дмитрия. Благодарна от всего сердца артисту и коллеге”; “Эти проклятые терриконы Донбасса… изуродована плодородная украинская земля. Земля моих предков… теперь навсегда вечная боль и слезы».

Комментарии пользователей. Скриншот/Instagram

Комментарии пользователей. Скриншот/Instagram

Сообщение сопровождалось словами поэта Тараса Шевченко:

“...Гомонила Украина,

Долго разговаривала,

Долго, долго кровь степями

Текла-краснела.

И день, и ночь насилие, пушки;

Земля стонет, гнется;

Грустно, страшно, а вспомнишь –

Сердце улыбнется”.

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