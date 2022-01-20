Довела дочь до истощения: в Запорожье разыскали мать 4-месячного младенца, умершего в карете "скорой"

Довела дочь до истощения: в Запорожье разыскали мать 4-месячного младенца, умершего в карете "скорой"

Женщина проведет в СИЗО 2 месяца.

В Запорожье правоохранители нашли мать 4-месячной девочки, которая умерла от истощения на руках у медиков скорой. Суд избрал женщине меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Сегодня, 20 января, в Орджоникидзевском райсуде Запорожья состоялось заседание, на котором избрали меру пресечения для 29-летней женщины, которая оставила своего 4-месячного ребенка на своего брата, а сама ушла.

Девочка потеряла сознание и ей вызвали скорую. Медики пол часа пытались реанимировать ребенка, но безрезультатно – он умер.

"Девочка находилась в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм", — отмечают правоохранители.

Мать девочки обвиняют в недосмотре за ребенком, и она уведомлена о подозрении по ст. 166 УКУ. Сегодня суд отправил горе-мать на 2 месяца в СИЗО без права внесения залога.

Напомним, что в Запорожье погиб 4-месячный ребенок. Соседи говорят – мать ни разу не выносила младенца на улицу, а из дома каждый день раздавался детский плач. В тот день мать оставила девочку на родственника-сожителя и скрылась.

Читайте также: