Довели российских блогеров до истерики: "мобики" из РФ разбежались в разные стороны после первой автоматной очереди в Лимане

"Свежемобилизованные" россияне сбежали с поля боя еще в начале.

Российская "мобилизация" уже приносит первые плоды. Мобилизированные граждане РФ просто сбегают с поля боя.

Об этом в Сети взывают российские военные блоггеры.

Речь идет о Лимане на Донетчине, где сейчас наиболее жарко для россиян, и куда перебросили только что мобилизованных.

"Просто жалкое говно. 1000 мобилизованных прислали в Лиман для подкрепления фронта, приказали держать свой участок. Так эти крысы еб**чие разбежались в разные стороны, когда услышали первые автоматные очереди. Трусы. Как воевать собираетесь", — истерит военный блогер.

Еще один твит не менее истеричен.

"Мрази, набрали диванных долбо**бов. Вы посмотрите на себя, бл*, в интернете все в зетках и триколорах, кричите, что можете повторить, а когда мобилизовали, дебилы бля*ь, даже автомат в руках держать не умеете, вообще них*я не умеете. Костер и то не можете развести. Сплошная пьянь", — истерит "Военком".

Отметим, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от российских военнослужащих.

Напомним, что ВСУ взяли в окружение российские войска, находящиеся в районе города Лиман Донецкой области. По сообщениям российских военных корреспондентов, ВСУ прорвали российскую оборону в районе Ставков, в 10 км севернее Лимана, и перерезали дорогу Торское-Дробышево.

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