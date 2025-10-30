"Довели!": в Одессе разъяренная толпа перевернула бус ТЦК (видео)

Военные ТЦК / © Цензор.нет

В Одессе разразился жесткий конфликт, который перерос в массовые беспорядки. На кадрах толпа совершает самосуд над людьми в военной форме. Все произошло на известном рынке «7-й километр».

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

На видео, снятом очевидцами, видно, как группа агрессивно настроенных людей оцепила белый микроавтобус, вероятно, работников ТЦК и СП. В считанные секунды толпа раскачивает и переворачивает автомобиль на бок.

После этого люди начинают крушить бус: бьют ногами по корпусу и пытаются разбить окна, чтобы достать тех, кто был внутри.

На кадрах слышны эмоциональные комментарии свидетелей происшествия. Одна из женщин за кадром отчаянно кричит: «Довели!».

В то же время другой мужчина пытается унять самых агрессивных участников, крича: «Ребята, не нужно!». Однако толпа это не останавливает.

По сообщениям местных пабликов, событие произошло на рынке.

Также утверждается, что работников ТЦК, которых наконец-то достали из перевернутого буса, толпа выгнала с территории рынка. Пока официальных комментариев от полиции или Одесского областного ТЦК и СП относительно этого инцидента не поступало.

Напомним, 27 октября в Одессе произошел конфликт между полицейским и работниками ТЦК и СП. По данным ДБР, правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения угрожал военным и разбил примером стекло служебного авто. Его задержали, оружие изъяли. По этому факту возбуждено уголовное производство, следствие продолжается.