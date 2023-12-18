Доверие к власти падает: сколько людей поддерживают Зеленского и Раду

В Украине фиксируют значительный рост критического отношения к органам власти Украины. В частности, несколько уменьшилось доверие президенту.

Такие результаты показали данные опроса КМИС.

Сколько украинцев доверяют Зеленскому

По данным социологов, в случае президента также есть нисходящая динамика, однако он сохраняет преимущественное доверие среди украинцев.

"Да, сейчас 62% доверяют президенту, а не доверяют – 18%. В декабре 2022 года 84% доверяли президенту, не доверяли – 5%. Соответственно, если баланс доверия-недоверия в декабре 2022 года для президента составлял +80%, то сейчас он составляет +42%", – говорится в сообщении.

Какое доверие к Верховной Раде

В то же время доля доверяющих Верховной Раде за год снизилась от 35% до 15%, а доля доверяющих — возросла от 34% до 61%. Доверие правительства снизилось от 52% до 26%, недоверие – возросло с 19% до 44%.

"То есть, с одной стороны, видим существенное снижение, но, с другой стороны, он остается однозначно положительным со значительным преобладанием доверяющих президенту по сравнению с теми, кто ему не доверяет", — отмечают социологи.

Доверие к ВСУ

В то же время, доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы.

"Как и в декабре 2022 года, так и сейчас 96% доверяют ВСУ. Кроме этого, 88% украинцев доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному (не доверяют – только 4%)", – говорится в результатах опроса.

Напомним, 58% украинцев считают, что в случае существенного сокращения помощи от Запада необходимо продолжать войну против России, даже если есть риск потери новых территорий.

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