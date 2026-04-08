Доверие растет, но есть нюанс: как изменилось отношение украинцев к НАТО в 2026 году

Флаги Украины и НАТО

Уровень доверия украинцев к НАТО в 2026 году по сравнению с 2024 годом снизился до 54,7% от 64,4%. На сегодня 68,9% украинцев поддерживают членство в НАТО. Правда, в ноябре 2025 года уровень поддержки был несколько выше — 71,3%.

Такие социологические данные представил Центр «Новая Европа», пишет ТСН.ua.

Сколько украинцев выверяют НАТО и стремятся к членству — что известно

Опрос был проведен по заказу Центра «Новая Европа» Info Sapiens с 7 по 20 марта 2026 года, выборка исследования составляет 1000 реслондентов.

Уровень доверия украинцев к НАТО в 2026 году по сравнению с 2024 годом снизился до 54,7% от 64,4%. В то же время, по сравнению с 2025 годом, наоборот, незначительно увеличился от 53,7% до 54,7%.

По словам главы Миссии Украины при НАТО Алены Гетьманчук, с ноября прошлого года доверие украинцев к НАТО несколько повысилось, поэтому негативный тренд падения был стабилизирован и остановлен.

«Я думаю, что больше информации стало появляться по поводу того, что делает НАТО и как это происходит», — отметила Алена Гетьманчук.

На вопрос «наибольшее влияние на доверие к НАТО», 18,5% опрошенных указали на военную и финансовую помощь Украине со стороны Альянса, 13,3% — на защиту для Украины, и 11,8% — на гарантии безопасности для Украины.

В этом контексте глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук добавила, что сейчас мы

не можем полностью полагаться на идею наружной протекции. Вклад партнеров критический, но на этом не будут в полной мере базироваться гарантии безопасности для Украины.

«Происходит определенное переосмысление, как вообще должны быть гарантии безопасности для Украины. Если мы хотим надежных гарантий безопасности, то говорим о статье 5 НАТО или что-то вроде 5 статьи НАТО, а не вроде каких-либо других статей или договоров. Поэтому она продолжает оставаться определенной ролевой моделью, которую мы пытаемся сегодня воспроизвести в рамках гарантий безопасности между Украиной и США. На сегодняшний день ни одна страна не вышла из Альянса. Статья 5 остается функциональной, потому что ни Советский Союз, ни Россия никогда не осмелились протестовать», — заявила Алена Гетьманчук.

Поэтому 64,1% украинцев хотели бы видеть увеличение поставок оружия и финансовой поддержки Украины со стороны НАТО. Еще 35,8% опрошенных считают, что Альянс должен предоставить Украине приглашение к членству, а 34,9% высказались за отправку военного контингента НАТО в Украину.

За публичный отказ НАТО от членства Украины и прекращение сотрудничества по остановке войны высказались лишь 16,3% украинцев.

По словам директора Центра «Новая Европа» Сергея Солодкого, возможно поставленный в опросе вопрос о публичном отказе НАТО от членства Украины для остановки войны несколько провокационный, однако, несмотря на весь скепсис и падение доверия (опрошенных в Альянс — ред.) украинцы не хотят, чтобы НАТО отказывалось от перспективы членства.

«Очевидно, это связано с пониманием украинцев, что дело не НАТО. Россия совершила акт агрессии против Украины не через НАТО, чтобы она не говорила. Украинцы понимают, что лучшего гаранта безопасности, чем НАТО, нет. Когда в ноябре прошлого года мы спрашивали украинцев, верят ли они в продолжительность перемирия с россиянами, более 85% сказали, что повторный акт агрессии россиян произойдет из-за короткой паузы. Так что украинцы в этом смысле мыслят стратегически», — добавил Сергей Солодкий.

Ранее мы писали об отношении граждан Украины к США. Так, пока украинцы гораздо меньше доверяют Штатам — показатель составляет около 18%. Следует заметить, что еще недавно процент был значительно выше. Доверие к НАТО также снизилось, а больше украинцы положительно оценивают поддержку со стороны Европейского Союза. Но, несмотря на падение доверия к США, большинство украинцев все еще считают Запад важным партнером в противостоянии российской агрессии.