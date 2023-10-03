"Доверие судоходов к Силам обороны очевидно": Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море

В Черном море корабли продолжают использовать гуманитарный коридор. Наше государство имеет определенную мощность и представляет угрозу для ЧФ России.

Об этом пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

Враг не уменьшает давление

Как отмечает Гуменюк, мы не такие уж маленькие в Черном море. Мы обладаем определенной силой, мощностью и несем некоторую угрозу для Черноморского флота РФ.

"Хотя враг пытается давить с воздуха. В частности, тактическая авиация РФ продолжает свое господство и давление на гражданское судоходство в районе острова Змеиный, куда россияне направляют управляемые авиабомбы", – отметила спикер.

Гуменюк добавила, что в районе острова много морских транспортных путей. Таким образом, враг пытается спровоцировать неприятности. В частности, ударами КАБ россияне могут повлечь за собой детонирование морских мин, находящихся в территориальном море Украины.

"Это может повлиять на судоходство. Хотя доверие к Силам обороны со стороны ведущих судоходов очевидно. Суда продолжают использовать гуманитарный коридор", – подчеркнула Гуменюк.

Напомним, 3 октября российская армия нанесла бомбовый удар по острову Змеиный в Черном море.

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