Доверяйте официальным ресурсам: ГУР предупредило о массированной ИПСО против Украины со стороны РФ

Россия проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины. Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

В ведомстве подчеркнули, что это сообщение является фейком. Оно содержит обычные для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Граждан Украины призывали доверять информации только по официальным ресурсам и от пресс-секретарей ГУР МО.

"Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и устойчивыми", — подчеркнули в разведке.

При этом украинцы призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Враг коварен, поэтому опасность лучше переждать в укрытии, однако следует сохранять спокойствие.

"Призываем не поддаваться паническим настроениям. Слава Украине!", — подытожили в Главном управлении разведки.

Ранее в СНБО обратились к украинцам на фоне информации о возможном обстреле. Армия РФ накапливала ракеты, готовила авиацию и флот. Ставка делается на крылатые ракеты и баллистику, а также дроны для истощения ПВО. Эти планы не являются неожиданными, они известны и о них предупреждали.

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