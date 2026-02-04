Доверяют ли украинцы Зеленскому: социологи удивили цифрами

Владимир Зеленский / © Associated Press

По состоянию на конец января 2026 года большинство граждан Украины продолжают доверять президенту Владимиру Зеленскому. Однако использование специальных социологических методик показало, что реальный уровень поддержки несколько ниже официального.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно данным прямого опроса, 61% респондентов выразили доверие Владимиру Зеленскому. Не доверяют главе государства 33% опрошенных. Таким образом, баланс доверия-недоверия остается положительным и составляет +28%, что соответствует показателям середины января этого года.

Социологи детализировали структуру поддержки:

25% доверяют «полностью»;

36% доверяют «скорее»;

16% «скорее» не доверяют;

17% «совсем» не доверяют.

Опрос КМИС / © КМИС

Чтобы проверить искренность ответов и исключить фактор социального одобрения или страха, КМИС провел эксперимент. Половине респондентов задавали прямой вопрос, а другой половине предложили метод «задуманного знакомого».

Суть метода заключалась в том, что респондент должен был подумать о близком человеке (или о самом себе) и ответить, доверяет ли это «задуманное лицо» президенту. Такая анонимность обычно позволяет получить более откровенные ответы.

Результаты эксперимента показали, что по косвенной методике уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 53%. Это на 8 процентных пунктов меньше, чем при прямом вопросе (61%).

Опрос КМИС / © КМИС

Почему возникло расхождение

Эксперты КМИС проанализировали причины разницы в цифрах. По их мнению, гипотеза, что украинцы боятся критиковать власть, маловероятна. В Украине сохраняется свобода слова, медиа свободно критикуют руководство государства, а абсолютное большинство граждан имеют доступ к альтернативным источникам информации в Интернете.

Социологи склоняются к мнению, что главной причиной разрыва является так называемая «государственная» позиция граждан.

«Люди могут критиковать президента и быть недовольны его действиями. Но поскольку есть осознание необходимости объединиться в нынешний военный период, то в опросе они скажут, что „да, мы доверяем нашему президенту“, — объясняют в КМИС.

То есть, отвечая прямо, респонденты демонстрируют необходимость политического единства во время войны. Когда вопрос ставится о «знакомом», этот внутренний цензор выключается, что и дает несколько более низкий, но более реалистичный показатель доверия.

Как долго украинцы готовы терпеть войну

Напомним, по результатам недавнего опроса КМИС, большинство украинцев сохраняют готовность терпеть войну столько, сколько будет необходимо для достижения приемлемого результата. Об этом заявили 65% респондентов, и этот показатель остается стабильным за последние месяцы.

В КМИС отмечают, что подобный уровень общественной устойчивости фиксировали и в сентябре и декабре 2025 года, несмотря на массированные российские обстрелы, разрушение инфраструктуры и сложную экономическую ситуацию. Готовность продолжать сопротивление сохраняется во всех регионах Украины — от 58% на востоке до 72% в Киеве.

В то же время, часть граждан — около 17% — указывают, что могут выдерживать войну лишь несколько месяцев или полгода. Социологи объясняют такую позицию прежде всего потерями среди военных и гражданских, страхом при жизни близких, постоянными обстрелами, экономическими трудностями и психологическим истощением. При этом проблемы с электро- и теплоснабжением в качестве ключевой причины назвали лишь около 5% всего взрослого населения.

В КМИС отмечают, что в целом общественные настроения остаются относительно неизменными, а большинство украинцев, несмотря на войну и давление со стороны России, не демонстрируют готовность к быстрым уступкам.