"Доводили до самоубийств, скрывали факты, калечили жизни": военнослужащие части НГУ в Днепре рассказали шокирующие подробности о службе

По словам очевидцев, в военной части царил произвол.

В Днепре срочник воинской части 3021 Нацгвардии Украины из автомата расстрелял 5 сослуживцев и еще 5 ранил. Те, кто раньше служил в этой части, говорят, что в свое время страдали от "дедовщины" и от произвола командования.

Об этом рассказал президент НГО "Международный центр помощи" Сергей Косяк.

По его словам, к нему обратилось несколько нынешних и бывших контрактиков, служивших в в/ч 3021, рассказывающих ужасные вещи о своей службе.

"Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение. Систематически гнобили "неудобных" — давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на гуаптвахту. Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, изуродовать жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психбольнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части. Сотни человеческих судеб искалечили командиры в/ч 3021", — рассказывает один из тех, кто там служил.

По словам президента "Международного центра помощи", сейчас группа активных военнослужащих, пострадавших от неуставных отношений, готовы рассказать об этом широкой общественности. Также он получил письма от матерей сыновей-срочников, пострадавших в этой части.

Также юрист еще ищет тех, кто сталкивался с подобными случаями неправомерных действий со стороны руководства части, чтобы общими силами работать над устранением таких проблем.

Напомним, что в Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 тяжело ранены. Стрельца задержали на выезде из города.

Денис Монастырский ответил на вопрос о версиях следствия о расстреле нацгвардейцев в Днепре

Читайте также: