"Довольно отговорок": Подоляк объяснил, кому нужно передать арестованные активы РФ

Россия должна заплатить за войну, убийства и разрушения, считает Подоляк.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что арестованные активы России нужно конфисковывать как можно скорее.
Об этом он написал в Twitter.
"Почему до сих пор продолжается странное обсуждение: что делать с конфискованными российскими 330 млрд долл и яхтами путинских олигархов? Разрушенные города и кровь украинских детей должны поставить точку в этой теме: ru-активы надо передать украинскому народу. Хватит отговорок. Россия должна заплатить", — отметил Подоляк.
Напомним, Канада утвердила законодательство, позволяющее правительству конфисковать подсанкционные российские активы, а также продавать их с последующим направлением поступлений от такой продажи в помощь Украине. Соответствующее решение принял канадский Сенат.
Европейский союз заморозил российские активы в 17,5 млрд евро. В частности, речь идет об активах 1350 человек и организаций, состоящих в списках санкций ЕС.
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