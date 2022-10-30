"Довольно отговорок": Подоляк объяснил, кому нужно передать арестованные активы РФ

Россия должна заплатить за войну, убийства и разрушения, считает Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что арестованные активы России нужно конфисковывать как можно скорее.

Об этом он написал в Twitter.

"Почему до сих пор продолжается странное обсуждение: что делать с конфискованными российскими 330 млрд долл и яхтами путинских олигархов? Разрушенные города и кровь украинских детей должны поставить точку в этой теме: ru-активы надо передать украинскому народу. Хватит отговорок. Россия должна заплатить", — отметил Подоляк.

Напомним, Канада утвердила законодательство, позволяющее правительству конфисковать подсанкционные российские активы, а также продавать их с последующим направлением поступлений от такой продажи в помощь Украине. Соответствующее решение принял канадский Сенат.

Европейский союз заморозил российские активы в 17,5 млрд евро. В частности, речь идет об активах 1350 человек и организаций, состоящих в списках санкций ЕС.

Замороженные активы РФ должны передавать Украине

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