Довыборы в Раду: стало известно, кто побеждает в Херсонской и Черниговской областях

ЦИК почти проработал протоколы.
Центральная избирательная комиссия обработала более 99% протоколов на промежуточных выборах в Верховную Раду из 184 округов, что в Херсонской области и 80,14% протоколов из 197 округов Черниговской области. В округах уверенно лидируют представители партии "Слуга народа".
Об этом сообщает ЦИК.
Так, в округе №184, по результатам подсчета 99,46% протоколов, побеждает представитель "Слуги народа" Сергей Козырь. В настоящее время он получает 64,58% голосов. На втором месте с результатом 14,29% — представитель "Европейской солидарности" Игорь Иосипенко.
В округе 197 в Черкасской области уже посчитали 80,14% протоколов. По предварительным подсчетам, там побеждает представитель "Слуги народа" Виталий Войцеховский с 46,95% поддержки. Второе место занимает самовыдвиженец Владислав Голубь. Он получает 25,75% голосов.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия сообщила об итоговой явке на промежуточных выборах народных депутатов – она составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области.