Дождь будет переходить в мокрый снег: синоптик сказала, когда ожидать ухудшения погоды в Украине

Погода

Реклама

Синоптики предупреждают об изменении погодных условий в Украине: с 25-26 сентября ожидается резкое похолодание, а в западных областях, особенно возле Карпат, дождь начнет переходить в мокрый снег и снег.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее словам, несмотря на похолодание, осадки преимущественно будут в виде дождя, а снежный покров образуется лишь местами на западе страны. Она советует избегать сенсационных заголовков вроде «Украину засыплет снегом», поскольку похолодание будет умеренным и локальным.

Реклама

Ближайшие дни, 20-21 сентября, еще сохранится теплая и солнечная погода: +24+28 градусов, без осадков. Синоптики советуют воспользоваться этими выходными для прогулок на природе, планирования поездок и приятных осенних дел.

Постепенное похолодание начнется с 25 сентября, когда температура воздуха снизится, а погодные условия станут более влажными. Следующие выходные, 27-28 сентября, принесут холод и дожди, поэтому стоит готовить теплые вещи, проверять обогреватели и следить за здоровьем, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Метеорологи отмечают, что смена сезонов приведет к естественным колебаниям температуры и осадков, но уже в октябре вернется период «бабьего лета» с теплой и солнечной погодой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине в субботу и воскресенье 20-21 сентября преимущественно без осадков, лишь в субботу днем в восточных областях ожидается небольшой дождь