Дождь, град и сильный ветер: в Днепропетровской области синоптики на три дня объявили штормовое предупреждение

Дождь, град и сильный ветер: в Днепропетровской области синоптики на три дня объявили штормовое предупреждение

В последние дни рабочей недели в области пройдут дожди.

В Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидается дождь, град, порывы сильного ветра и понижение температуры.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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В четверг, 22 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные, а местами и сильные ливни с грозой, градом и порывами ветра. Температура опустится до 26 градусов тепла.

23 июля ситуация особо не изменится. На территории области ожидаются дожди с грозами, порывы ветра до 12 метров в секунду. Градусник покажет 24—29 градусов тепла.

24 июля синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями и порывами ветра. Температура воздуха прогреется до 22—27 градусов.

Напомним, что Одессу накрыла непогода. За час выпало более 30 сантиметров осадков. Затопило знаменитые прогулочные улицы, в том числе и Дерибасовскую, а также центральную аллею Аркадии.

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