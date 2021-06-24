Дождь, гроза, град: в Одесской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях.

Сегодня, 24 июня, в Одессе и области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, а местами днем — град.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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По прогнозам синоптиков, утренний туман может смениться кратковременными дождями с грозами и градом.

Ветер южный, днем северо-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в Одессе — 28-30 градусов тепла, по области — до 33 градусов тепла.

Напомним, сегодня Украинский гидрометцентр обещает в Украине в пределах 31-36 градусов тепла. Немного прохладнее будет на юге — около 30 градусов тепла.

Погода в Украине: в регионах ожидаются грозы, град и шквалы, объявлено штормовое предупреждение

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