Дождь, гроза, град: в Одесской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях.
Сегодня, 24 июня, в Одессе и области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, а местами днем — град.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозам синоптиков, утренний туман может смениться кратковременными дождями с грозами и градом.
Ветер южный, днем северо-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквалы до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем в Одессе — 28-30 градусов тепла, по области — до 33 градусов тепла.
Напомним, сегодня Украинский гидрометцентр обещает в Украине в пределах 31-36 градусов тепла. Немного прохладнее будет на юге — около 30 градусов тепла.