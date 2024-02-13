Дождь и мокрый снег: какой будет погода в Украине 14 февраля

В среду, 14 февраля, в ряде регионов Украины будет туман и умеренные дожди, но местами — мокрый снег. Температура воздуха – "плюсовая".

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях умеренный дождь. На западе страны прогнозируется дождь с мокрым снегом. Ночью в юго-восточной части, а днем на крайнем западе и востоке без существенных осадков.

В центре, на юге и востоке страны ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, на Левобережье – восточный. Его скорость – 7-12 м/с.

На западе, севере, а также в северных, Винницкой и Черкасской областях в течение суток столбики термометров покажут 1-6 градусов тепла. На остальной территории ночью температура воздуха будет +2-7° тепла, а днем +7-12°.

В Карпатах синоптики предупреждают о небольшой снег ночью, но днем без осадков. Температура ночью и днем будет 0-5° мороза.

Прогноз погоды в Украине на 14 февраля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В среду в Киевской области будет облачно, а также дождь. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью и днем будет от 1° до 6° тепла. В Киеве столбики термометров в течение суток покажут 3-5 тепла.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Украине в этом году ожидается теплый февраль. Средняя температура будет даже немного выше нормы.

Читайте также: