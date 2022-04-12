Дождь и порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на среду, 13 апреля

Завтра будет облачно с прояснениями.

В среду, 13 апреля, в Украине будет дождливая и ветреная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране ожидаются умеренные дожди, в восточных и юго-восточных областях значительные дожди, в Киевской и Черниговской областях небольшие дожди, ночью на северо-востоке страны местами с мокрым снегом, только в западных, Винницкой, Житомирской областях ночью и в Одесской и Николаевской областях без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме Луганской, Донецкой и большинства западных областей, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла, в западных, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях 10-15° тепла, в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

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В Киеве 13 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°. Из-за сильного ветра в столице объявлен I уровень опасности, желтый.

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