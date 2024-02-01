Дождь и сильный ветер: какой будет погода в Украине 2 февраля

Холодно будет на высокогорье.

В пятницу, 2 февраля, в Украине станет теплее: прогнозируют "плюсовую" температуру. Впрочем, будет сильный ветер и небольшой снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. Ночью в Украине, кроме юга, а днем в Карпатах, Закарпатье и востоке страны будет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории осадки синоптики не прогнозируют. На западе страны ночью порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

В Украине температура воздуха в течение суток составит от 2° мороза до 3° тепла. На высокогорье Карпат столбики термометров покажут 1-6° мороза. Днем на юге страны температура поднимется до +1-6°С.

Прогноз погоды в Украине на 2 февраля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 2 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью в регионе небольшой мокрый снег. Днем осадки не ожидаются. Скорость северо-западного ветра – 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью и днем будет от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве столбики термометров в течение суток покажут 0-2 тепла.

Погода в феврале

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Украине в этом году ожидается теплый февраль. Средняя температура будет даже немного выше нормы.

По прогнозам синоптиков, в феврале средняя месячная температура прогнозируется от 4 до 2 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается 29-67 мм, в Карпатах местами 74-83 мм.

Читайте также: