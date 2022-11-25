Дождь и снег: прогноз погоды в Украине на последние выходные осени, 26-27 ноября

В субботу и воскресенье будет облачно.
Выходные, 26-27 ноября, в Украине будут преимущественно влажными, местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 26 ноября, в стране, кроме востока и северо-запада, 27 ноября на Левобережье ожидаются дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега.
26 ноября в западных областях туман, в северных — кое-где налипание мокрого снега, на западе и севере страны на дорогах местами гололед. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, в южных и восточных областях 1-7° тепла, днем в Крыму до плюс 10°.
В Киеве 26-27 ноября также будут идти дождь и мокрый снег, иногда налипание мокрого снега. На дорогах местами гололед. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0°.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, 26-27 ноября в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими осадками. Практически везде ночью и утром туманы. В Киеве 26-27 ноября будет тепло, 0-2° тепла. Периодически будет выпадать или пролетать дождь или мокрый снег. Гололед.
Более того, по словам Диденко, в ближайшее время сильного холода не видно, а снижение температуры в Украину придет с 1 декабря — на 2-4°.
Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин рассказал, какой в Украине будет зима и какие зимние месяцы принесут больше всего холода и морозов. Другой народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.
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