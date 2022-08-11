Дождь, местами даже град и шквалы: прогноз погоды в Украине на пятницу, 12 августа

12 августа в западных и Житомирской областях объявлен I уровень опасности, желтый.
В пятницу, 12 августа, в Украине будет преимущественно дождливая погода, местами даже с градом и шквалами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, 12 августа в западных и Житомирской областях ожидаются умеренные, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 10-15°, днем 21-26°, в Карпатах местами 16-21°. На остальной территории кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью 15-20°, днем 23-28°, в южных и восточных областях 27-32°. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
В Киеве 12 августа также будут идти кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 23-25°.
Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.
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