Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дождь, местами даже град и шквалы: прогноз погоды в Украине на пятницу, 12 августа

Дата публикации
Просмотры
971
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дождь, местами даже град и шквалы: прогноз погоды в Украине на пятницу, 12 августа

Фото: pixabay.com

12 августа в западных и Житомирской областях объявлен I уровень опасности, желтый.

В пятницу, 12 августа, в Украине будет преимущественно дождливая погода, местами даже с градом и шквалами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 12 августа в западных и Житомирской областях ожидаются умеренные, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 10-15°, днем 21-26°, в Карпатах местами 16-21°. На остальной территории кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью 15-20°, днем 23-28°, в южных и восточных областях 27-32°. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 12 августа также будут идти кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 23-25°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Читайте также:

Европа засыхает без дождей, такого не было 500 лет

Европа засыхает без дождей, такого не было 500 лет

Похожие темы:

Следующая публикация