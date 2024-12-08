Дождь, мокрый снег и аномальные +14 в декабре: прогноз погоды в Украине на неделю

В Украине с 9 по 15 декабря ожидаются сложные погодные условия — мокрый снег, дождь и гололед.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

В понедельник, 9 декабря, ночью местами в западных областях, днем также в южных и центральных регионах пройдут умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. В Карпатах и Прикарпатье сильный мокрый снег с дождем, в высокогорной части вьюги. В северных и восточных областях преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти, 7-12 м/с, в юго-западной части местами порывы, 15-20 м/с; в Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет -1...+4°, днем +2...+7°; в южной части и в Крыму ночью +5… +10°, днем +8… +13°.

Во вторник, 10 декабря, по всей территории Украины ожидается неустойчивая и влажная погода. Пройдут умеренные осадки на западе и севере в виде мокрого снега, на остальной территории в виде дождя и туманов, на юге днем временами сильные дожди, возможны грозы. В отдельных регионах страны туман, видимость 200-500 метров. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, на Правобережье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4°, днем +1...+6°; в южной части и в Крыму ночью +6… +11°, днем +9… +14 °, в Карпатах около 0 °.

В среду, 11 декабря, в большинстве областей Украины пройдут умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Только в западной части преимущественно без осадков. Кое-где возможны туманы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4°, днем +2...+7°; в южной части и в Крыму в течение суток. +12°, в Карпатах -2… -7°.

В четверг, 12 декабря, ночью в большинстве областей ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег, днем осадки сохранятся только на востоке и в Приазовье. На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -1… +4°, на крайнем юге местами +5… +7°.

В пятницу, 13 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 0...-5°, в Карпатах -7...-12°; днем -3...+2°.

В субботу, 14 декабря, в Украине погода без осадков, только днем в Карпатах и на Закарпатье ожидается мокрый снег и дождь, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет -1...-6°, в восточной части и в Карпатах -5...-10°; днем -1…+4°, на юге +5…+7°.

В воскресенье, 15 декабря, в Украине ожидается неустойчивая погода. Пройдут осадки в виде снега, мокрого дождя и снега. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3°, днем +1...+6°, на юге и Крыму +5...+10°.

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