Дождь, мокрый снег и холод: погода на сегодня, 19 октября

Погода испортится / © unsplash.com

Сегодня, 19 октября, по всей стране пройдут дожди, а в западных областях — мокрый снег.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Без осадков будет только на востоке страны ночью, а днем — крайний запад, Одесчина и Николаевщина.

Ветер ожидается западного и северо-западного направлений — 7-12 м/с, в западных, Винницкой и Одесской областях порывы будут достигать 15020 м/с.

Температура ночью составит +2…+7°С, на юге — до +10°С. Днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях прогнозируется +4…+9°С, на остальной территории — +8…+13°С.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем без осадков. Температура — около 0°С ночью и +1…+4°С днем.

В Киеве 19 октября — дождь, западный ветер 7-12 м/с. Температура ночью +3…+5°С, днем +6…+8°С.

Ранее синоптик сообщила, что в Украине настоящего бабьего лета не будет.