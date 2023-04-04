Дождь, мокрый снег и небольшое потепление: прогноз погоды в Украине на 5 апреля

В некоторых областях Украины предупреждают об осадках и сильных порывах ветра.

В среду, 5 апреля, погода в большинстве областей Украины будет теплой, однако с обилием осадков на западе, там также возможен мокрый снег.

Об этом сообщает Укгидрометцентр.

В Житомирской и Винницкой областях осадки преимущественно в виде снега, на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах до 10° мороза, днем 0-6° тепла.

На остальной территории временами небольшой, местами умеренный дождь, в ближайшую ночь в южных областях местами туман; температура ночью 2-8° тепла, днем 6-12°, в восточных и юго-восточных областях 11-17°.

Ветер северных направлений, 5-12 м/с в Карпатах и Крыму, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 5 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, ожидается дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С.

Напомним, синоптики предупредили, что на Украину на этой неделе надвигаются циклоны.

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