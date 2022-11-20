Дождь, мокрый снег и плюсовая температура: синоптик рассказала о погоде на 21 ноября

В Украине 21 ноября в некоторых регионах ожидается налипание мокрого снега, гололедица и порывистый ветер.

В понедельник, 21 ноября в Украину придет очередной южный циклон – ожидаются дождь, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед и порывистый ветер.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

На западе и востоке Украины завтра – преимущественно облачно, без осадков. Температура воздуха на западе и севере от 2 мороза до 2 тепла, в центральных областях – +8+14 градусов (в Винницкой области около нуля), в восточных областях +10+18 градусов, на юге +15+20 градусов.

В Киеве возможен снег, ледяной дождь и дождь. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

Фото: УНИАН

"Только оденьтесь завтра теплее, уютнее, возьмите зонты, держитесь подальше от глубоких луж, больших деревьев, не выбегайте на темную дорогу без светоотражающих лент", — подчеркнула синоптика.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украину придут сильные морозы.

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