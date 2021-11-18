Дождь, мокрый снег и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на пятницу, 19 ноября

В западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В пятницу, 19 ноября, в некоторых регионах Украины ожидается дождь с мокрым снегом.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет облачно с прояснениями. В западных областях умеренный дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, в Карпатах мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°. На остальной территории ночью, кроме юга и востока, местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем умеренный дождь. Температура ночью около 0°, днем 3-8° тепла, в восточных областях ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла. Ветер в Украине юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.
В Киеве 19 ноября ночью ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.
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