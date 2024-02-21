Дождь, мокрый снег и температура до +11°: какой будет погода в Украине 22 февраля

В четверг, 22 февраля, погода в Украине будет плюсовой. Впрочем, во многих регионах – осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане ночью и утром в юго-западной части, а также об гололедице на северо-востоке страны. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В восточных областях и в Карпатском регионе – небольшой мокрый снег. Ночью температура воздуха будет составлять 1-6° мороза, а днем — от 2° мороза до 3° тепла.

На остальной территории будет небольшой дождь, а ночью – еще и с мокрым снегом. На юге осадки не прогнозируются. Ночью столбики термометров покажут от +3° до -2°, а днем +3-8°. На Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до 11° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 22 февраля. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В Киевской области — облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь и мокрый снег. Днем будет идти дождь. Скорость юго-западного ветра – 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет от +3° -1 до 6°, а днем — 3-8° тепла. В Киеве столбики термометров ночью покажут 1-3° тепла, а днем – 6-8° тепла.

Напомним, синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придет весна. Пока не фиксируют наступление метеорологической весны.

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