Дождь, мокрый снег и туманы: прогноз погоды в Украине на 19 марта (карта)

Погода в Украине

Реклама

В Украине в четверг, 19 марта, облачно. Кроме юга и по крайней мере, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине 19 марта

Ночью и утром на северо-востоке страны и в большинстве центральных областей местами туман.

Реклама

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; на юго-востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

Погода в Украине 19 марта / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 19 марта ожидается облачная погода. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, отмечает Укргидрометцентр в Facebook.

Реклама

Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

По области — ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

Когда придет потепление

В ближайшие дни будет прохладно, одевайтесь потеплее, сегодня-завтра — самое холодное, а потом понемногу будет теплее.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

Реклама

«А как раз с 23 марта температура воздуха ощутимо повысится», — подчеркнула синоптикиня.

Карта атмосферных фронтов 19 марта / © Наталия Диденко / Facebook

«На карте прогноза на 19 марта видны, например, холодный фронт (синяя линия с колючками), кусочки теплых фронтов (красная линия с полусферами) и фронт окклюзии (сиреневый цвет с колючками и полусферами одновременно, над Атлантикой)», — объяснила Диденко.