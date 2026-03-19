Дождь, мокрый снег и туманы: прогноз погоды в Украине на 19 марта (карта)
Это самые холодные дни, а дальше тепло будет умеренно нарастать.
В Украине в четверг, 19 марта, облачно. Кроме юга и по крайней мере, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине 19 марта
Ночью и утром на северо-востоке страны и в большинстве центральных областей местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; на юго-востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.
Погода в Киеве и области
В Киеве и Киевской области 19 марта ожидается облачная погода. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, отмечает Укргидрометцентр в Facebook.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.
По области — ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.
Когда придет потепление
В ближайшие дни будет прохладно, одевайтесь потеплее, сегодня-завтра — самое холодное, а потом понемногу будет теплее.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.
«А как раз с 23 марта температура воздуха ощутимо повысится», — подчеркнула синоптикиня.
«На карте прогноза на 19 марта видны, например, холодный фронт (синяя линия с колючками), кусочки теплых фронтов (красная линия с полусферами) и фронт окклюзии (сиреневый цвет с колючками и полусферами одновременно, над Атлантикой)», — объяснила Диденко.