- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 194
- Время на прочтение
- 1 мин
Дождь на западе и тепло в Киеве: какой будет погода 23 сентября
В Украину придут сразу три бабьих лета: в октябре, ноябре и даже в декабре.
В Украине 23 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами небольшой дождь.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°; днем 22-27 °, на Волыни, Ровенщине и Львовщине 16-21 °.
Прогноз погоды для Киева и области
В Киеве и Киевской области 23 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°.
В Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что в этом году в Украине будет целых три бабьих лета. Значительное потепление ожидается в октябре, ноябре и даже в декабре.