Дождь на западе и тепло в Киеве: какой будет погода 23 сентября

Теплая осень / © Credits

Реклама

В Украине 23 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами небольшой дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Реклама

Температура ночью 10-15°; днем 22-27 °, на Волыни, Ровенщине и Львовщине 16-21 °.

Карта погоды на 23 сентября / © Укргидрометцентр

Прогноз погоды для Киева и области

В Киеве и Киевской области 23 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°.

Реклама

В Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что в этом году в Украине будет целых три бабьих лета. Значительное потепление ожидается в октябре, ноябре и даже в декабре.