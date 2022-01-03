Дождь, сильный ветер и штормовое предупреждение: прогноз погоды на 4 января

Дождь, сильный ветер и штормовое предупреждение: прогноз погоды на 4 января

Днем будет плюсовая температура.

Во вторник, 4 января, в Украине будет дождливая погода с плюсовой температурой днем.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Днем в западных областях умеренные дожди, в Карпатах, ночью и северо-востоке страны с мокрым снегом.

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Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждает Укргидрометцентр.

Температура ночью 0-5 градусов тепла, на северо-востоке и в Карпатах 1-6 градусов мороза. Днем 3-8 градусов тепла, на юге Одесской области до 11 градусов.

В Киевской области 4 января облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов. В Киеве ночью 2-4 градуса тепла, днем 5-7 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 4 января 2022 года / Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение из-за снеголавинной опасности в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность (третий уровень), в связи с оттепелью, ожидается:

3-4 января – на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!", — говорится в сообщении.

Умеренная снеголавинная опасность (второй уровень), в связи с дождями и снеготаянием, ожидается:

3-4 января – в горах Черновицкой области.

3-5 января – в среднегорье Львовской области.

Погода в Украине: на страну надвигаются снегопады, метели и сильный ветер

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