Дождь, сильный ветер и штормовое предупреждение: прогноз погоды на 4 января

Днем будет плюсовая температура.
Во вторник, 4 января, в Украине будет дождливая погода с плюсовой температурой днем.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Днем в западных областях умеренные дожди, в Карпатах, ночью и северо-востоке страны с мокрым снегом.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждает Укргидрометцентр.
Температура ночью 0-5 градусов тепла, на северо-востоке и в Карпатах 1-6 градусов мороза. Днем 3-8 градусов тепла, на юге Одесской области до 11 градусов.
В Киевской области 4 января облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов. В Киеве ночью 2-4 градуса тепла, днем 5-7 градусов тепла.
Штормовое предупреждение из-за снеголавинной опасности в Карпатах
Значительная снеголавинная опасность (третий уровень), в связи с оттепелью, ожидается:
- 3-4 января – на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!", — говорится в сообщении.
Умеренная снеголавинная опасность (второй уровень), в связи с дождями и снеготаянием, ожидается:
- 3-4 января – в горах Черновицкой области.
- 3-5 января – в среднегорье Львовской области.
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