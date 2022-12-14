Дождь, снег, а местами и метель: прогноз погоды в Украине на четверг, 15 декабря

В четверг, 15 декабря, в большинстве областей Украины ожидаются осадки и порывистый ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 15 декабря в северной части страны ожидается снег, мокрый снег, местами порывы ветра 15-20 м/с, метель, в южной части днем дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме востока и юго-востока, местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны около 0°, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 2-7° тепла, в Крыму до 10°.

В Киеве 15 декабря ожидается снег, мокрый снег. На дорогах кое-где гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метель. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

Как пишет Наталья Диденко, в четверг в Украине снег будет идти на западе и севере, а дождь — на юге. В то же время, на востоке будет сухо. Температура воздуха в течение дня от 2° мороза до 3° тепла.

В четверг повсюду, кроме западных областей, ожидается сильный ветер, добавляет синоптик.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует в Украине резкое потепление уже с 15 декабря. По его данным, плюсовая погода продержится в стране до 20-22 декабря, а затем снова вернутся морозы.

Ранее синоптики сообщили, что зима 2022-2023 будет теплой. Конечно, периоды похолодания тоже будут, однако они будут кратковременными.

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