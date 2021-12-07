Дождь, снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды в Украине на среду, 8 декабря

Дождь, снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды в Украине на среду, 8 декабря

Завтра в высокогорье Ивано-Франковской области из-за снегопадов ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень).

В среду, 8 декабря, в большинстве регионов Украины будут идти дожди, на севере и западе ожидается снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране, кроме юго-востока, дождь, в северных и Винницкой областях с мокрым снегом, на западе страны преимущественно снег. В северных, Винницкой, Черкасской областях гололед, местами налипание мокрого снега, в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный (в восточных областях — юго-восточный), 7-12 м/с. Температура в западной части ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, на севере страны, Винницкой и Закарпатской ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 5- 10°, в Херсонской и Крыму до 13° тепла.

В Киеве 8 декабря ожидается мокрый снег и дождь, гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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