Дождь, снег и похолодание: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине

В воскресенье и понедельник во всех регионах Украины прогнозируется усложнение погодных условий.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 19 ноября

В воскресенье в южной части сильные осадки, преимущественно в виде дождя, днем в большинстве центральных и восточных областей умеренный дождь и снег.

Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем около 0 градусов. В южной части и восточных областях 15-20 м/с, на юго-востоке страны и Крыму местами 25 м/с.

Погода в Украине 20 ноября

20 ноября ночью в восточных и юго-восточных областях, днем на Левобережье умеренный, местами мокрый снег, в западных областях небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без существенных осадков.

В западных областях до 5 градусов тепла, в южной части ночью и днем 1-7 градусов тепла. На Левобережье порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине температура упадет до 14 градусов мороза.

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