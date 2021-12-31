Дождь со снегом и гололедица: какой будет погода в Херсоне в новогоднюю ночь

Дождь со снегом и гололедица: какой будет погода в Херсоне в новогоднюю ночь

Синоптики объявили первый уровень опасности – желтый.

На территории Херсонской области ожидается незначительное потепление в новогоднюю ночь.

Об этом сообщили в городском совете со ссылкой на Херсонский областной центр по гидрометеорологии.

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“31 декабря на дорогах Херсонского городского территориального общества — гололедица. Первый уровень опасности – желтый. Облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь со снегом, слабый гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7° мороза, днем от 1 мороза до 1 тепла”, — говорится в сообщении.

1 января 2022 года облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

Погода в Украине: на новогодние выходные потеплеет по всей территории страны

Тем временем синоптики дали новогодний прогноз погоды в Украине. Так, 31 декабря ночью в северных и центральных областях ожидается небольшой снег (на юге и востоке без существенных осадков), в западных областях, днем в Украине небольшой снег с дождем, местами гололедица. Температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°, в западных областях и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

1 января в западных и юго-западных областях мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0-5° тепла, на остальной территории снег, мокрый снег, на юге днем с дождем, температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.

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