Дождь, туман и прохлада: какой погоды ждать в Украине 29 октября
Завтра в Украине будет облачная, промозглая погода, впрочем, кое-где возможны прояснения. Жителей юга еще порадует тепло.
В среду, 29 октября, особых изменений в погоде не будет. В частности, и дальше ожидаются осадки.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Где будет дождь
Завтра в Украине ожидаются дожди разной интенсивности — от небольших до умеренных. В южной части завтра без существенных осадков, а также во второй половине дня в западных областях прояснится.
Ветер будет западного направления, умеренный, иногда порывистый.
«Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается в пределах +3+8 градусов, завтра в течение дня будет составлять на западе и севере Украины +7+11 градусов, на остальной территории +10+13, в южной части и на юго-востоке +13+15 градусов», — отметила Диденко.
Что касается Киева, продолжает синоптикиня, там ожидается небольшой дождь, порывистый западный ветер. Ночью +4+7 градусов, днем около +10 градусов.
Как сообщал Укргидрометцентр, во вторник, 28 октября, в Украине будет облачно с прояснениями. Подробнее:
дожди — на востоке и юго-востоке умеренные, в Луганской и Донбассе местами значительные, на западе небольшие, на остальной территории без осадков;
ветер - западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с;
температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, на юге и юго-востоке страны 11-16°.