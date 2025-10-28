ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

Дождь, туман и прохлада: какой погоды ждать в Украине 29 октября

Завтра в Украине будет облачная, промозглая погода, впрочем, кое-где возможны прояснения. Жителей юга еще порадует тепло.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода

Погода / © iStock

В среду, 29 октября, особых изменений в погоде не будет. В частности, и дальше ожидаются осадки.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Где будет дождь

Завтра в Украине ожидаются дожди разной интенсивности — от небольших до умеренных. В южной части завтра без существенных осадков, а также во второй половине дня в западных областях прояснится.

Ветер будет западного направления, умеренный, иногда порывистый.

«Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается в пределах +3+8 градусов, завтра в течение дня будет составлять на западе и севере Украины +7+11 градусов, на остальной территории +10+13, в южной части и на юго-востоке +13+15 градусов», — отметила Диденко.

Что касается Киева, продолжает синоптикиня, там ожидается небольшой дождь, порывистый западный ветер. Ночью +4+7 градусов, днем около +10 градусов.

Как сообщал Укргидрометцентр, во вторник, 28 октября, в Украине будет облачно с прояснениями. Подробнее:

  • дожди — на востоке и юго-востоке умеренные, в Луганской и Донбассе местами значительные, на западе небольшие, на остальной территории без осадков;

  • ветер - западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с;

  • температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, на юге и юго-востоке страны 11-16°.

Дата публикации
Количество просмотров
113
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie