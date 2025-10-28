Дождь, туман и прохлада: какой погоды ждать в Украине 29 октября

Погода / © iStock

В среду, 29 октября, особых изменений в погоде не будет. В частности, и дальше ожидаются осадки.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Где будет дождь

Завтра в Украине ожидаются дожди разной интенсивности — от небольших до умеренных. В южной части завтра без существенных осадков, а также во второй половине дня в западных областях прояснится.

Ветер будет западного направления, умеренный, иногда порывистый.

«Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается в пределах +3+8 градусов, завтра в течение дня будет составлять на западе и севере Украины +7+11 градусов, на остальной территории +10+13, в южной части и на юго-востоке +13+15 градусов», — отметила Диденко.

Что касается Киева, продолжает синоптикиня, там ожидается небольшой дождь, порывистый западный ветер. Ночью +4+7 градусов, днем около +10 градусов.

Как сообщал Укргидрометцентр, во вторник, 28 октября, в Украине будет облачно с прояснениями.

