"Дождались! 628 дней плена": 300 украинских героев вернулись домой во время обмена (видео)

Обмен пленными 6 марта

Украина вернула из российского плена еще 300 военных и двух гражданских в рамках нового обмена 6 марта.

Видео с места прибытия украинцев домой передала ТСН.

Среди освобожденных — военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы: рядовые, сержанты и офицеры, воевавшие по разным направлениям фронта — Донецкому, Луганскому, Харьковском, Запорожском, Херсонском и в обороне Мариуполя.

Большинство из них находились в российском плену более года, а некоторые еще с 2022-го.

Вернулся и боец Виталий Дыбань, ранее считавшийся без вести пропавшим.

По словам жены, Виталий попал в плен в районе Крынок. Его статус военнопленного подтвердил Международный комитет Красного Креста только 6 февраля 2026 года.

«Дождались! 628 дней плена… Он все это время считался без вести пропавшим. Но мы знали, что он в плену. У нас были доказательства — видео допроса, видео из колонии, информация от вернувшихся из плена парней. Но российская сторона этого не подтверждала», — рассказала она.

Мы просто кричали в машине, когда получили это сообщение. Так кричали, что ноги отняли. Это эмоции, которые невозможно передать», — добавила женщина.

История братьев-близнецов: один дома, другой еще в плену

Станислава Чугаенко, офицера морской пехоты, которого держали в российском плену с апреля 2022 года, от боев за Мариуполь, ждал друг.

Брат-близнец Станислав — Владислав был уволен еще 16 августа 2022 года. Владислав проходит реабилитацию после плена и ждет возвращения брата.

Друг Станислава рассказал, что они познакомились еще до войны во время учебы во Львове.

Он родился в Запорожье, учился в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Мы познакомились на футболе — мы из фанатского движения. Сегодня ждем хороших новостей», — рассказал друг пленника.

«Уже в Украине»: сестра и мать ждут Александра

Сестра Оксана и мама Ирина дождались своего защитника Александра Боровского, находившегося в плену 2 года и 9 месяцев.

«Увидели. Худой. Но наш родной! Откормим! Он у нас такой активный, всегда всех ободряет, всех поддерживает», — рассказывает Ирина.

Напомним, руководитель ОП Кирилл Буданов подтвердил, что состоялся второй этап обмена пленными. Об этом стороны договорились на переговорах в Женеве.

Новый обмен пленными, состоявшийся 5 марта, стал вторым с начала 2026 года. В результате обмена удалось уволить 157 украинских защитников.

Накануне домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, подразделений ВМС и Теробороны, Нацгвардии, ГНСУ и Государственной специальной службы транспорта. Большинство уволенных — солдаты и сержанты.

Дополняется