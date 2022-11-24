Дождался, пока сестра уйдет из дома: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал родную племянницу

На Днепропетровщине мужчина смотрел за родными племянницами, но совершил преступление.

На Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке всего 8 лет.

О случае сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры

"Прокуроры в суде доказали, что в июле 2022 года мужчина остался ухаживать за малолетними дочерями своей родной сестры. Оставшись в комнате наедине со старшей племянницей, он силой повалил 8-летнего ребенка на кровать и изнасиловал его", — сообщили подробности в прокуратуре.

Во время рассмотрении уголовного производства в суде обвиняемый признал свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления.

Также об осужденном внесены сведения в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

При публичном обвинении Новомосковской окружной прокуратуры Днепропетровской области признан виновным житель Новомосковского района за изнасилование малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Он приговорен к 11 годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Винницкой области 56-летний мужчина несколько лет насиловал свою малолетнюю дочь.

А Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика.

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