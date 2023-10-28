"Дождемся официальной информации": военный эксперт указал на разногласия в покушении на Царева

Вчера, 27 октября, было совершено покушение на коллаборанта Олега Царева. Однако у информации, которая начала появляться после, есть определенные разногласия.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Информация отличается

Как подчеркнул эксперт, прежде всего следует дождаться официальной информации, которая действительно подтверждала бы факт покушения. Кроме того, сейчас речь идет о том, что это спецоперация Службы безопасности Украины. Здесь следует учитывать, что ни одна спецслужба не берет на себя ответственность за активный характер проведения операции.

"Это не в алгоритме деятельности спецслужб. Служба либо не подтверждает, либо не опровергает – а там уже делайте соответствующие выводы сами", – пояснил Снегирев.

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Снегирев указал на расхождение в оценках и фактуре покушения на Царева. Как известно:

сначала сообщалось о ножевых ранениях Цареву на территории принадлежащего ему санатория имени Кирова;

затем появляется сообщение со ссылкой на гауляйтера Запорожской области Рогова о том, что в Цареве дважды стреляли.

Информация действительно несколько отличается. Снегирев отметил, что были сообщения о прибытии "скорых" и следственной оперативной группы на территорию, а другие источники вообще не подтверждают этот факт.

"Разногласие информации достаточно велико. Поэтому я не исключаю того, что это инсценировка покушения со стороны российских спецслужб. По моему мнению, подобный характер действий свидетельствует о возможном оперативном характере сопровождения этой операции с целью оперативного выявления утечек информации. Смотреть, какая информация откуда будет идти о состояние здоровья Царева", – говорит военный эксперт.

Он также напомнил, что в Крыму был успешно нанесен удар по штабу Черноморского флота и уничтожены системы С-400. Эти операции свидетельствовали о деятельности на территории оккупированного Крыма агентурного аппарата СБУ и ССО. После них российскими спецслужбами проводится комплекс мероприятий по уничтожению сети украинских спецслужб.

"Это и оперативные мероприятия, и создание подобных ситуаций. Поэтому давайте дождемся официальной информации", – подытожил Дмитрий Снегирев.

Что известно о покушении на Царева

В пятницу, 27 октября, во временно оккупированном Крыму совершено нападение на бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева. Отмечается, что он находится в реанимации.

По данным источников, попытка ликвидации бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева была специальной операцией СБУ.

Безусловно, версия об "украинском следе" наиболее удобна для россиян. Однако не следует исключать вероятность того, что Царева пытаться устранить российские спецслужбы. У него было очень много врагов в Кремле.

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