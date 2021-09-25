Дождей станет меньше, а тепла больше: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 26 сентября

Дождей станет меньше, а тепла больше: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 26 сентября

Днем осадки ожидаются только на востоке страны.

В воскресенье, 26 сентября, температура воздуха в Украине повысится еще больше, но местами будет ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране ночью в северных и северо-восточных, днем в восточных областях будут идти небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° (в восточных областях 5-10° тепла), днем 13-18°, на юге и Закарпатье 18-23°.

В Киеве в воскресенье также местами ожидается дождь. Температура ночью 11-13°, днем 15-17°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода в Украине: синоптики прогнозируют возвращением бабьего лета с дождями

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку