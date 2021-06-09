Дожди, град и шквалы: прогноз погоды в Украине на четверг, 10 июня

В некоторых областях дожди будут сопровождаться грозами.

В четверг, 10 июня, в Украине будет тепло, но мокро.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, завтра синоптики обещают переменную облачность. Ночью в северных и юго-восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков, днем в Украине умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, в Карпатах ночью 4-9°, днем 12-17°.

В Киеве 10 июня ночью местами ожидается небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару в 39º.

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