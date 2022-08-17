Дожди, грозы, а местами даже град и шквалы: прогноз погоды в Украине на четверг, 18 августа

В четверг, 18 августа, в Украине будет дождливая погода, в большинстве областей объявлен І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 18 августа в южных, центральных и восточных областях ожидаются умеренные кратковременные дожди с грозами, днем местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, в северных, днем и западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, в северных и западных областях северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге до 21°, днем 23-28°, в юго-восточной части и Закарпатье 27-32°.

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18 августа в южных, центральных и восточных областях из-за гроз, днем местами из-за ливней, града и шквалов объявлен I уровень опасности, желтый. 18-19 августа в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, 19 августа и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 18 августа местами будет идти кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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