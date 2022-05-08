Дожди, грозы и даже ночные заморозки: прогноз погоды в Украине на неделю, 9-15 мая

Дожди, грозы и даже ночные заморозки: прогноз погоды в Украине на неделю, 9-15 мая

Неделя, 9-15 мая, в Украине будет дождливой, с небольшим похолоданием в начале и теплыми выходными.

Также в стране на этой неделе будет преобладать переменно облачная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 9 мая, ночью в западных и северных областях местами ожидается небольшой дождь, днем ​​в центральных, восточных областях и в южной части умеренные кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​13-18°, в южной и восточной части и Закарпатье 19-24°.

10-11 мая в стране будет преимущественно сухо, лишь днем ​​10 мая в восточных и северо-восточных областях будут идти небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура 10 мая ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°, на юге и Закарпатье 4-9° тепла, днем ​​10-16°, 11 мая ночью 3-9°, на востоке страны 1-6°. тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°, днем ​​13-19° тепла, на западе страны до 22°.

12-15 мая в северных, большинстве западных (днем 12 мая и центральных) областях также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 7-13°, днем ​​18-24°.

В Киеве 9 мая ночью местами будет идти небольшой кратковременный дождь, гроза, днем ​​без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем ​​16-18°. 10-11 мая в столице будет сухо. Температура 10 мая ночью 3-5° тепла, днем ​​14-16°, 11 мая ночью 6-8° тепла, днем ​​17-19°. 12-15 мая в Киев придут дожди. Температура ночью 9-12°, днем ​​18-22°.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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