Дожди, грозы и до +30: какой будет погода в Украине в начале июня

Лето / © pexels.com

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В течение текущей недели погода будет оставаться неустойчивой: солнечные периоды будут чередоваться с кратковременными дождями и грозами. Уже в ближайшие дни в большинстве регионов ожидается комфортное летнее тепло.

Об этом сообщила синоптика Наталья Птуха для NV.

Да, 4 июня осадки прогнозируют почти по всей стране, местами возможны грозы. Температура днем будет достигать +23°C, а на юге - до +27°C.

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В конце недели потеплеет еще больше. В пятницу воздух прогреется до +27°C, а в выходные в большинстве областей будет +20...+26°C. На юге и юго-востоке столбики термометров могут подняться до +29°C.

На следующей неделе теплая погода сохранится, а в южных регионах температура будет местами достигать +30°C.

В то же время, синоптикиня предупреждает о возможных грозах со шквалистым ветром и призывают следить за оперативными прогнозами. В Волынской, Тернопольской и Сумской областях также сохраняется высокий уровень пожарной опасности из-за нехватки осадков.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве и области 3 июня прогнозируется облачная погода с прояснениями и дождями. Температура воздуха будет оставаться достаточно сдержанной для начала лета: ночью до +13°C, днем — около +18°C.

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В среду осадков станет меньше, а солнце будет чаще выглядывать из-за облаков. Воздух прогреется до +20...+22°C.

В четверг, 5 июня, ожидается сухая и солнечная погода. В столицу будут поступать более теплые воздушные массы, поэтому температура днем повысится до +27°C, а ночью не опускается ниже +15°C.

В выходные, 6–7 июня, в Киеве и области снова возможны локальные кратковременные дожди. В то же время, будет комфортно тепло — днем от +21 до +23°C.

«Впереди достаточно комфортная неделя – нежаркая и периодически с дождями. Такая классическая комфортная летняя погода достаточно типична для июня», — завершает Птуха.

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Ранее говорилось, что 3 июня в Киеве ожидается прохладная и дождливая погода. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, осадки в течение дня и температуру только +16...+18°C днем и +11...+13°C ночью. Причиной станет атмосферный фронт, который принесет в столицу новую волну похолодания. В то же время, уже в ближайшие дни погода постепенно улучшится, а температура начнет расти.

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