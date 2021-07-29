Дожди, грозы и до 34° жары: прогноз погоды в Украине на пятницу, 30 июля

Дожди, грозы и до 34° жары: прогноз погоды в Украине на пятницу, 30 июля

Местами возможны град и шквалы.

В пятницу, 30 июля, в Украине будет жаркая и в некоторых регионах дождливая погода.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра ночью в Украине, кроме западных областей, днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 26-31°, в южных областях до 34°.

В Киеве 30 июля ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

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