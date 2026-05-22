Дожди, грозы и понижение температуры: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю весны

В Украину в ближайшие дни придет ощутимое похолодание. Синоптики предупреждают о снижении температуры, кратковременных дождях и грозах практически по всей стране.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина синоптик Иван Семилит.

По словам синоптика, в начале рабочей недели погодные условия определят антициклон. В понедельник, 25 мая, существенных осадков в большинстве регионов не ожидается. Лишь на юге, востоке и Днепропетровской области местами возможны небольшие кратковременные дожди.

26 мая погода останется преимущественно сухой, хотя в северо-восточных областях днем еще возможны небольшие кратковременные дожди.

Уже во вторник, особенно в среду, ситуация начнет меняться. 27 мая в большинство областей Украины придет новый атмосферный фронт с севера, который принесет кратковременные дожди и грозы. Самая нестабильная погода ожидается именно 27 мая.

Семилит утверждает, что ночная температура пока существенно не изменится и составит +10…+15 градусов. Дневные показатели начнут снижаться. 26–27 мая в большинстве областей температура будет держаться в пределах +20…+26 градусов, однако на севере страны 27 мая похолодает до +15…+21 градуса.

В дальнейшем холодная и нестабильная погода сохранится практически до начала лета. Ночью температура воздуха будет +5…+12 градусов, а днем местами будет всего +12…+13 градусов.

Напомним, ранее синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в выходные 23-24 мая погода в Украине будет неоднородной. Одни регионы временно окажутся под влиянием антициклона, а другие и дальше будут находиться в зоне атмосферного фронта с дождями и грозами.

К слову, метеорологи предупреждают об аномальной жаре в Великобритании, Франции и Испании, которая местами может приблизиться к рекордным для мая значениям.

