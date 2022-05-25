Дожди, грозы и порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на четверг, 26 мая

В четверг, 26 мая, в большинстве регионов Украины объявлен I уровень опасности из-за гроз и порывистого ветра.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 26 мая ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, на юге и востоке страны юго-западный, 5-10 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°, в восточных областях, на Закарпатье и юге Одесской области до 26°.

26 мая на Закарпатье и Прикарпатье, в Винницкой Одесской и Николаевской областях из-за гроз, в Украине, кроме Закарпатья, из-за сильного ветра объявлен І уровень опасности, желтый. В тоже время в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 26 мая также будет идти кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 20°. В столице и области из-за порывистого ветра также синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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