Дожди, грозы и шквалы: какой будет погода в Украине 22 июля

В субботу, 22 июля, в большинстве регионов Украины снова будет дождь. Температура воздуха немного опустится, но местами – до 33° тепла.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Украине переменная облачность. Ночью в Западной, Винницкой, Киевской и Черкасской областях, днем в Украине будут осадки: дожди и грозы. Облачно дождливая погода юго-восток страны. На юге и в центре страны во время грозы – шквалы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°. Днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся 20-2° тепла. На юге страны ночью синоптики прогнозируют ночью 17-22 °, а днем — до +28-33 ° тепла. В восточных областях воздух прогреется до +26-30°.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 22 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью местами в Киевской области небольшие осадки. Днем также будет дождь, а кое-где — еще и гроза.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +12-17°, а днем поднимется до +20-25°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 15-17 ° тепла, днем — +20-22 °.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Штормовое предупреждение

Днем 22 июля в центральных и южных областях — грозы. Местами синоптики прогнозируют шквалы – 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщалось, на этой неделе на трех континентах были побиты температурные рекорды, поскольку жара одновременно охватила Европу, США и Азию. Чем опасна аномальная жара и как себя защитить, рассказали британские ученые. В частности, отмечается, что как и холод, жара представляет особый риск для пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями.

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