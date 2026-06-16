Дожди, грозы и шквалы: синоптики предупредили об изменении погоды в Украине 16 июня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 16 июня / © unsplash.com

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Во вторник, 16 июня, циклон с северо-запада принесет в большинство областей Украины дождливую и ветреную погоду с грозами.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 16 июня Украина будет находиться под влиянием влажной воздушной массы, поэтому почти во всех регионах пройдут кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. Однако на западе и юге страны осадки будут менее интенсивными, а облака чаще будут пропускать солнечные лучи.

Как отмечает Диденко, порывы западного ветра в целом будут умеренными, хотя жителям западных и северных областей следует быть готовыми к временному усилению ветра до 12–14 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +19 до +24 градусов тепла, а на востоке и юге страны будет еще теплее — от +22 до +26 градусов.

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Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

В свою очередь, руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что уже третьи сутки почти вся Украина находится в прохладной нестабильной воздушной массе, которую транспортирует с северо-запада масштабный глубокий циклон «SABINA». Именно поэтому, по его словам, в эти дни в стране были ливни с грозами.

По его прогнозу, в течение 16–17 июня характер погоды существенно не изменится — атмосфера останется активной. Местами будут собираться грозовые облака, которые принесут кратковременные ливни — от мелкого дождя до сильного ливня. Ночная температура будет держаться в пределах +9…+14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до комфортных +19…+24 градусов выше нуля.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 16 июня в стране будет облачно с прояснениями. Ночью в южных и центральных областях, днем в Украине местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Погода в Украине 16 июня / © Укргидрометцентр

Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов тепла, на юге — до +18 градусов тепла. Днем по стране столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов тепла, в Закарпатье, на юге и востоке страны ожидается до +26 градусов тепла.

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